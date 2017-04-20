Empire State'de Görsel Şölen
Kuruluşunun 150. yılını kutlayan moda dergisi Harper's Bazaar, ikonlaşmış kapak fotoğraflarını New York'taki Empire State binasına yansıtarak modaseverlere gösteri sundu.
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