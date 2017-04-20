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Empire State'de Görsel Şölen
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Empire State'de Görsel Şölen

Kuruluşunun 150. yılını kutlayan moda dergisi Harper's Bazaar, ikonlaşmış kapak fotoğraflarını New York'taki Empire State binasına yansıtarak modaseverlere gösteri sundu.

Empire State'de Görsel Şölen

Kuruluşunun 150. yılını kutlayan moda dergisi Harper's Bazaar, ikonlaşmış kapak fotoğraflarını New York'taki Empire State binasına yansıtarak modaseverlere gösteri sundu

Kaynak: Dunya.com

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