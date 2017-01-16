Emo Antalya Şubesi Başkanı Metin Açıklaması

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şubesi Başkanı İlhan Metin, enerji kaynakları konusunda yaklaşık yüzde 75 dışa bağımlı Türkiye'de, enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapılması ve verimlilik için topyekun bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini bildirdi.



Metin, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tükettiği enerjinin yaklaşık yüzde 75'inin ithal kaynaklarla elde edildiğini, bu koşullara rağmen enerjinin verimli kullanılmadığını belirtti.



Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye'nin enerji savurganı bir ülke olduğunu savunan Metin, enerji kaynaklarının bilinçsiz kullanılmasının insan geleceğinde birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getireceğini ifade etti.



Metin, enerji verimliliğinin bütünsel bir yaklaşımla düşünülmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ekonomik üretimin ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyileştiren enerjinin kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre enerjiyi verimli kullanalım. Tasarruf edilerek kazanılabilecek enerjiyi üretmek için çok daha pahalı yatırımlara ve çok daha uzun zamana ihtiyaç vardır. Oysa enerji tasarrufu, daha çabuk ve ucuza elde edilebilen bir enerji kaynağıdır. Türkiye'nin enerji yoğunluğu, OECD ülkeleri ortalamasının iki katı, Japonya'nın dört katıdır. Yani bir dolarlık mal veya hizmet üretmek için Türkiye'de OECD ülkelerinde kullanılan enerji miktarının iki katı enerji kullanılmaktadır. Türkiye'de binalarda birim alanı veya hacmi ısıtmak için harcanan enerjinin Avrupa ülkelerine göre 2-3 kat daha fazla olması, Türkiye'nin enerji tasarrufu açısından bir fırsatlar ülkesi olduğunu göstermektedir. En büyük enerji kaynağı tasarruftur."



Gerçekçi enerji politikaları ve gerçekçi hedeflerle enerjide tasarrufa gidilmesi gerektiğini vurgulayan Metin, şu görüşleri ifade etti:



"Enerji verimliliği konusunda topyekun seferberlik ilan edilmelidir. Yerli enerji kaynaklarından, bilhassa yenilenebilir olanlardan, azami istifadeye öncelik verilmelidir ve rüzgar santralleri sanayinin kurulması ve geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Meskenlerde ve endüstriyel tesislerde enerji israfı çok yüksek oranlardadır. Sadece sıcak yüzeylerin izole edilmesi bile çok büyük tasarruflara sebep olacak ve maliyetleri düşürecektir. Enerji tasarrufu vergi indirimi gibi teşviklerle cazip hale getirilmelidir."