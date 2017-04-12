Emniyetten Telefonla Dolandırıcılık Uyarısı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefonla dolandırıcılığa karşı uyararak, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.



Emniyetten yapılan açıklamada, son zamanlarda Kastamonu ve Türkiye genelinde bazı yöntemlerle dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına dikkat çekildi.



Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden örnekler verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Özellikle 'Polisim, askerim, savcıyım, sizin adınıza hat almışlar, adınıza bankadan kredi çekecekler, kullanmakta olduğunuz telefonunuz terör örgütü tarafından takibe alınmış ve bankadan kredi çekecekler, kullanmakta olduğunuz telefon terör örgütü tarafından takibe alınmış ve banka hesap numaranızdan para çıkılmış veya adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, ilinizde kuyumcuda hırsızlık oldu, sizin kimliğiniz bu kişilerin üzerinden çıktı, sizin de bu olayla bağlantınız var, evinizde arama yapılacak, altın para varsa evinize sivil polis göndereceğiz, altın ve paraları sivil polise verin bunları inceletip tekrar size vereceğiz' diyerek dolandırıcılık yapılıyor. Bu şekilde arayanlara itibar etmeyiniz. Hiçbir kamu kurumu telefon vasıtası ile sizden para talebinde bulunmaz. Güvenliğiniz için telefon ile görüştüğünüz şahıslara kimlik bilgilerinizi, kredi kartı numaralarınızı ve şifrenizi vermeyiniz."