Emniyetten Kumar Operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, umuma açık eğlence yerlerinde kumarın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 75 kişiye 17 bin TL para cezası uygulandı.



Konuyla alakalı olarak Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 10.01.2017 günü umuma açık eğlence yerlerinde kumar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir iş yerinde 'tombala' diye tabir edilen oyunun oynandığı tespit edilmiş, yapılan aramada; 1 adet tombala makinesi, 2 adet TV, 1 adet kamera, 165 adet kart, 90 adet top ve 2 bin 803 adet pul ele geçirilmiştir. 'Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçlarından' iş yeri sahibi ile birlikte toplam 4 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmış olup, kumar oynadığı tespit edilen 75 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince toplam 17 bin 25 TL para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA