Emniyetteki Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle yurt genelinde görevinden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubundan 133'ünün Malatya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda olduğu öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesi uyarınca FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Malatya Emniyet Müdürlüğünde görevli, 1'i emniyet amiri 133 komiser sınıfı, başpolis ve polis memuru açığa alındı.