Emniyetteki Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle yurt genelinde görevinden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet mensubundan 30'unun, Kütahya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu öğrenildi.





Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Kütahya Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki biri emniyet amiri, ikisi komiser yardımcısı 30 emniyet mensubu açığa alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.