Emniyetteki Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle yurt genelinde görevinden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet mensubundan 93'ünün, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki ikisi şube müdürü 93 emniyet mensubu açığa alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.