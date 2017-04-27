Emniyetteki Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle yurt genelinde görevinden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubundan 19'unun Nevşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesi uyarınca FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli, bir ilçe emniyet müdürü, bir komiser yardımcısı ile 17 polis memuru açığa alındı.