Emniyetteki Fetö/pdy Operasyonu

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 14'ü rütbeli 144 polis görevinden uzaklaştırıldı.

Emniyetteki Fetö/pdy Operasyonu

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 14'ü rütbeli 144 polis görevinden uzaklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğünde görevli 144 polisin FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle ilimiz merkez ve ilçelerimizde 14 rütbeli, 144 polis memuru görevden uzaklaştırıldı."

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