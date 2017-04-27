Emniyetteki Fetö/pdy Operasyonu

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 14'ü rütbeli 144 polis görevinden uzaklaştırıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğünde görevli 144 polisin FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatının tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle ilimiz merkez ve ilçelerimizde 14 rütbeli, 144 polis memuru görevden uzaklaştırıldı."