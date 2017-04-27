Emniyetteki Fetö/pdy Operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle yurt genelinde görevinden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubu arasında yer alan 57 polis açığa alındı.



Alınan bilgiye göre, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesi uyarınca FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Erzincan Emniyet Müdürlüğünde görevli bir 4. Sınıf Emniyet Müdürü, bir başkomiser, bir komiser, sekiz komiser yardımcısı, bir başpolis ve 45 polis memuru olmak üzere toplamda 57 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı açıklamıştı.