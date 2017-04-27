Emniyetteki Fetö Operasyonu

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 90 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı.



Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle, Adıyaman'da aralarında bir emniyet amiri, 2 komiser, 2 komiser yardımcısı, 2 başpolis olmak üzere 90 emniyet teşkilatı mensubunun görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.



Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.