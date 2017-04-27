Emniyetteki Fetö Operasyonu

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri müdür 5 komiser toplam 23 polis açığa alındı.



FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle yurt genelinde görevinden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubundan 23'nün Karabük İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu öğrenildi.



667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde biri müdür, 5 komiser, toplam 23 polis memuru açığa alındı. - KARABÜK