Emniyetteki Fetö Operasyonu

Antalya, Burdur ve Isparta'da, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 255 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya'da aralarında Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Arınç, İkmal Şube Müdürü Hasan Hüseyin Özkan'ın da bulunduğu 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 8 komiser, 16 komiser yardımcısı toplam 175 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.



FETÖ soruşturması kapsamında Burdur'da 1'i komiser 31 emniyet mensubu, Isparta'da 2 emniyet amiri, 1 başkomiser, 6 komiser yardımcısı, 2 başpolis toplam 49 emniyet mensubu görevinden uzaklaştırıldı. - ANTALYA