Emniyetteki Fetö Operasyonu
Antalya, Burdur ve Isparta’da, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 255 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.
Antalya, Burdur ve Isparta'da, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 255 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya'da aralarında Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Arınç, İkmal Şube Müdürü Hasan Hüseyin Özkan'ın da bulunduğu 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 8 komiser, 16 komiser yardımcısı toplam 175 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.
FETÖ soruşturması kapsamında Burdur'da 1'i komiser 31 emniyet mensubu, Isparta'da 2 emniyet amiri, 1 başkomiser, 6 komiser yardımcısı, 2 başpolis toplam 49 emniyet mensubu görevinden uzaklaştırıldı. - ANTALYA