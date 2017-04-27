Emniyetteki Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 302 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya'da 175, Muğla'da 45 ve Burdur'da 30 polis ile 1 komiser, Isparta'da 2 emniyet amiri, 1 başkomiser, 6 komiser yardımcısı, 2 başpolis ve 40 polis memuru olmak üzere 302 emniyet teşkilatı mensubu görevinden uzaklaştırıldı.





Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.