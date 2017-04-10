Emniyetin Sözde 'Mahrem İmamı' Tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonlarda Samsun Emniyet yapılanmasında sözde 'mahrem imam' olduğu iddia edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, emniyet yapılanmasında mahrem imam olduğu iddia edilen, aynı zamanda örgüte bağlı bir özel yurtta müdürlük yaptığı öğrenilen F.T. (40), il genelinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen F.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN