Emniyetin Mahrem İmamı Tutuklandı

SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasının 'mahrem imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 40 yaşındaki Feridun T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Samsun emniyetinin 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen ve örgüte bağlı özel Dicle Yurdu'nda müdürlük yaptığı tespit edilen Feridun T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el konulduğu bildirildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 6 gün boyunca sorulanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Feridun T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Samsun