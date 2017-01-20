Emniyete Yönelik Roketararlı Saldırı Girişimiyle İlgili İlk Görüntüler

Emniyete Yönelik Roketararlı Saldırı Girişimiyle İlgili İlk Görüntüler

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