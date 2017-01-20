EMNİYETE YÖNELİK ROKETARARLI SALDIRI GİRİŞİMİYLE İLGİLİ İLK GÖRÜNTÜLER
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Görüntü Dökümü:
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-Roketatar kabini
-Emniyet çevresinde yaşanan hareketlilik
Emniyete Yönelik Roketararlı Saldırı Girişimiyle İlgili İlk Görüntüler
EMNİYETE YÖNELİK ROKETARARLI SALDIRI GİRİŞİMİYLE İLGİLİ İLK GÖRÜNTÜLERHaber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHAGörüntü Dökümü: -----------------------Roketatar kabini-Emniyet çevresinde yaşanan hareketlilik.
EMNİYETE YÖNELİK ROKETARARLI SALDIRI GİRİŞİMİYLE İLGİLİ İLK GÖRÜNTÜLER
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