Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi oldu. Roketatarın müdürlük binasına isabet etmediği öğrenildi. Polis bölgede operasyon başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Roketatar kabini
-Emniyet çevresinde yaşanan hareketlilik
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Emniyete Yönelik Roketararlı Saldırı Girişimi (1)
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi oldu.
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
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