Emniyete Yönelik Roketararlı Saldırı Girişimi (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi oldu.

Emniyete Yönelik Roketararlı Saldırı Girişimi (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi oldu. Roketatarın müdürlük binasına isabet etmediği öğrenildi. Polis bölgede operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Roketatar kabini

-Emniyet çevresinde yaşanan hareketlilik

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