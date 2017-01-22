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Emniyete Saldıran Terörist Yakalandı
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Emniyete Saldıran Terörist Yakalandı

Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasına ve AK Parti İl binasına saldıran terörist yakalandı.

Emniyete Saldıran Terörist Yakalandı

Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasına ve AK Parti İl binasına saldıran terörist yakalandı.

Kaynak: Dunya.com

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