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Emniyete Saldıran Terörist Yakalandı
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Emniyete Saldıran Terörist Yakalandı
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Emniyete Saldıran Terörist Yakalandı
22 Ocak 2017 Pazar 12:32
Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasına ve AK Parti İl binasına saldıran terörist yakalandı.
Vatan Caddesi
'ndeki emniyet binasına ve
AK Parti
İl binasına saldıran terörist yakalandı.
Kaynak:
Dunya.com
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