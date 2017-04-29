Emniyet ve Jandarmadan Huzur Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması ve suçların önüne geçmek amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen "Türkiye Güven-Huzur-5" uygulaması Zonguldak'ta 150 polisin katılımıyla yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarmanın da desteğiyle, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla il merkezindeki kapalı, açık eğlence mekanları, kafeteryalar, caddeler, ara sokaklarda ve kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



Türkiye genelinde dün akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Güven-Huzur-5" uygulaması kapsamında, Zonguldak'ta 2 bin 923 kişinin kimlik sorguları yapılırken, 567 araç incelendi. Trafik yönünden ise 10 araca toplam 8 bin 998 TL cezai işlem uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi. Polis umuma açık 136 iş yerinde yaptığı denetimlerde de 1 iş yeri için idari işlem yaptı.



Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararları bulunan 3 kişi gözaltına alındı. - ZONGULDAK