Emniyet Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince R.G. isimli bir şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde 3 kilo 115 gram esrar, daralı ağırlığı 25 gram toz esrar ele geçirildi.



Konuyla ilgili olarak Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince Malatya ilinde R.G. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde 3 kilo 115 gram uyuşturucu esrar maddesi ile daralı ağırlığı 25 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak) suçundan adli işlem başlatılmıştır. İlimiz genelinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirlerine yönelik kararlı mücadelemiz Malatya halkından almış olduğumuz destekle artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA