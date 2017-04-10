Emniyet Teşkilatının Yıl Dönümü Taksim'de Kutlandı

Polis teşkilatı ve polis koleji öğrencileri Emniyet teşkilatının 172' inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanında bulunan Cumhuriyet anıtın önüne çelenk bıraktı. Tören nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.



Emniyet teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle polis ekipleri ve polis koleji öğrencileri Taksim Meydanına gelerek meydanda bulunan Cumhuriyet anıtın önüne çelenk bıraktı. Törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Polis Emekliler Derneği üyeleri, polis teşkilatı ve polis koleji öğrencileri katıldı. Polis koleji öğrencileri vatan sana canım feda sloganları atarak meydana gelirken vatandaşlarda törene yoğun ilgi gösterdi. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan tören katılımcıların konuşmalarıyla devam etti.



Törende konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan emniyet teşkilatının canı pahasına çalıştığına vurgu yaparak, "Hangi şart altında olursa olsun ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına kendisine verilen görevleri büyük bir aşkla ve cesaretle yerine getiren Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 172' inci yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Türk Polis teşkilatı geçmişten gelen tecrübesi ve halkınında desteğiyle bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında en önemli ve en güvenilir kurumlarından bir tanesidir. Emniyet teşkilatımız son dönemde ülkemizin aleyhine faaliyet gösteren çeşitli yapılar ve terör örgütleri ile göstermiş olduğu başarılarda da bu önemi ve güveni haklı çıkarmıştır" şeklinde konuştu.



"Güçlü bir polis teşkilatı bu ülkenin geleceğinin teminatıdır"



"Güçlü bir polis teşkilatı bu ülkenin geleceğinin teminatıdır" diyen Çalışkan, "Bunun bilincinde olarak bulunduğu çağı takip eden durmaksızın personelini eğiten ve geliştiren dinamik bir yapı oluşturduk. Aziz Atam biz sizden şartlar ne kadar kötü olursa olsun inançlı insanların karşısında hiç bir engelin duramayacağını öğrendik. Birlik olmanın faziletini öğrendik ve en çaresiz hissettiğimiz anda ihtiyacımız olduğu kudretin damarlarımızda ki asil kanda olduğunu öğrendik. Polis teşkilatı olarak bu öğrendiklerimizle canımız pahasına görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Allah sizden silah arkadaşlarınızdan tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun ruhunuz şad olsun" dedi. Konuşmaların ardından Cumhuriyet anıtının önüne çelenk bırakıldı. Tören nedeniyle çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldüğü.



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