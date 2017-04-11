Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 172'nci Yıl Dönümü Etkinlikleri
Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses’i ziyaret etti.
Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'i ziyaret etti.
Albay Gökhan Şahin ve beraberindeki jandarma personeli Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 172'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'i makamında ziyaret ederek, mniyet Teşkilatının Kuruluşunun 172'nci yıl dönümü kutladı. - KİLİS
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