Emniyet Teşkilatından Vali Aktaş'a Ziyaret

10 Nisan 1845 yılında kurulan Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay beraberinde müdür yardımcıları ile birlikte Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ettiler.



4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Polis Haftası kutlama programı hakkında Vali İlhami Aktaş'a bilgiler vererek çiçek takdim etti.



Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılını ve 10 Nisan Polis Haftasını kutlayan Vali İlhami Aktaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gece gündüz demeden teşkilatın her kademesinde görev yapan fedakar emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutladı. - NEVŞEHİR