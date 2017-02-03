Emniyet Teşkilatına Araç Desteği

Ankara Gölbaşı Belediyesi, Özel Hareket Daire Başkanlığı ve Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne iki binek araç ve bir kamyonet hibe etti.



Gölbaşı Belediye Meclisinde alınan kararla alınan araçların anahtar teslimi bugün yapıldı.



İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin'i Belediye Meclis üyeleri ile birlikte makamında ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, daha önceden yapılan ihtiyaçlar doğrultusunda araç desteği yapıldığını bildirdi.



Duruay, Buğatekin ve ilçe emniyet teşkilatına görevlerinde başarılar diledi.



Buğatekin de, Duruay ve Belediye Meclis Üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.



İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ardından Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden heyet burada da araç teslimini yaparak, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.



Başkan Duruay burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığının en çok şehit veren noktalardan biri olduğunu hatırlatarak, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker'e mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.



15 Temmuz gecesi Özel Harekat'ın üzerine düşeni yaptığını ifade eden Türker'de, vatandaşın desteğiyle darbe teşebbüsünün püskürtüldüğünü söyledi.



Ziyaretlere Belediye Meclis üyeleri de katıldı.