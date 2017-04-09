Emniyet Teşkilatı 172 Yaşında

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, toplumsal düzeni korumayı üstlenen ve canlarını ortaya koyarak görevlerini yerine getiren polislerin ülkenin güvenliğini ve huzurunu güvence altına aldıklarını belirtti.



Palandöken, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Köklü bir geçmişe sahip olan "güçlü" polis teşkilatının, toplumun huzur içinde yaşayabilmesinin en önemli teminatı olduğunu belirten Palandöken, "Toplumsal düzeni korumayı üstlenmiş, canlarını ortaya koyarak görevlerini yerine getiren polislerimiz, ülke güvenliğini ve huzurunu güvence altına almaktadır. Tüm gazilerimize şifa ve huzurlu bir yaşam, görevi başında şehit olmuş tüm polislerimize Allah'tan rahmet dilerim. Hepsini minnetle anıyorum. Esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak vatanın güvenliği, milletin huzuru ve devletin bütünlüğünü korumakta fedakarca çalışan tüm emniyet teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde polislerimizin acılarını paylaşıyor, mutluluklarına ortak olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.