Emniyet Teşkilatı 172 Yaşında

Ankara Valisi Ercan Topaca, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Ankara Valisi Topaca yayımladığı mesajda, gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumun huzur ve güvenliği için durmadan çalışan emektar polislerin, ülkenin dört bir tarafında bu zor ve onurlu görevi büyük bir özveri ve sevgiyle yerine getirmeye çalıştığını belirtti.



Polislerin, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getirdiğini kaydeden Topaca, "Polislerimiz, geçirdiğimiz zor günlerde de fedakarca mücadele ederek vatanımızın ve milletimizin bölünmezliği uğruna gerektiğinde şehit de olmuşlardır."ifadelerini kullandı.



Topaca mesajında şunları kaydetti:



"Ülkemizdeki huzur ve güven ortamının sağlanmasında da büyük rol üstlenen emniyet mensuplarımızın görevleri; oldukça meşakkatli, bir o kadar da sorumluluğu yüksek ve dikkat isteyen bir meslektir. 10 Nisan 1845'te kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; halkımızın emniyeti için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin Polis Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."