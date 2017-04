Emniyet Teşkilatı 172 Yaşında

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Emniyet teşkilatı, 264 bin 232 personeliyle kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, "Polis Nizamnamesi" adıyla 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı, 172 yıldır özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifi ile çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalışıyor.



Merkez ve taşra olarak yapılandırılan teşkilat, suç türleri ile mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde sürdürüyor.



Faaliyetlerini yürütürken çağdaş normlara uygun hizmet binaları, eğitim kurumları ve sosyal tesis planlamasına önem veren emniyet teşkilatının, bu kapsamda 3 bin 173 hizmet binası, 350 sosyal tesis, 385 de eğitim binası bulunuyor.



Emniyet teşkilatı, 264 bin 232 personeli ile ülke nüfusunun yüzde 79'una hizmet veriyor. Emniyet personelinin 251 bin 954'ü emniyet hizmetleri, 12 bin 278'i ise diğer hizmet sınıflarından oluşuyor.



Emniyet hizmetleri sınıfının yüzde 5'ini polis amirleri, yüzde 93'ünü polis memurları, yüzde 2'sini ise çarşı ve mahalle bekçileri oluşturuyor.



Türkiye genelinde 2016 verilerine göre, 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak 3 bin 636 emniyet müdürü, bin 80 emniyet amiri, 607 başkomiser, bin 75 komiser, 6 bin 596 komiser yardımcısı, 7 bin 54 başpolis memuru, 227 bin 611 polis memuru ve 4 bin 295 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor.



4 bin 372 yüksek lisans ve 88 doktoralı personel bulunuyor



Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin yüzde 88'i üniversite ve yüksekokul, yüzde 8'i lise, yüzde 2'si ise ortaöğretim mezunu.



Özellikle polis memurlarının, çalışırken yükseköğrenimlerini tamamlaması ve üniversite mezunlarının Polis Meslek Eğitimi Merkezlerine alınmasıyla birlikte, eğitim seviyesinin son yıllarda ciddi anlamda yükseldiği belirtiliyor.



Ülke genelinde teşkilatta, 5 bin 352 ortaöğretim, 20 bin 498 lise ve 233 bin 922 üniversite mezunu çalışıyor. Ayrıca teşkilat bünyesinde 4 bin 372 yüksek lisans ve 88 doktora yapmış personel de bulunuyor.



Üniversite mezunları uygulamalı mesleki eğitim görüyor



Temel amacı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olan teşkilat, kaliteli hizmet sunmanın nitelikli ve eğitimli insan gücüyle mümkün olduğu bilinciyle personelin eğitimine ve gelişimine yatırım yapıyor.



Polis amir ya da memur adaylarına, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, polis meslek yüksekokulları, polis meslek eğitim merkezlerinde mesleki temel eğitim veriliyor.



Polis meslek yüksekokullarında lise mezunu adaylar, parasız yatılı 2 yıl süreyle ön lisans düzeyinde uygulamalı mesleki eğitim görüyor. Polis meslek eğitim merkezlerinde ise 4 yıllık üniversite mezunu adaylar, mesleki temel eğitimlerini tamamlayarak polis memuru oluyor.



2016'da polis meslek yüksekokullarından 3 bin 294, polis meslek eğitim merkezlerinden 12 bin 970 polis memuru teşkilata kazandırıldı.



Teşkilatın geçen yıl düzenlediği hizmet içi eğitimlerde 713 bin 925 personele eğitim verildi. Uluslararası eğitimler kapsamında ise 2016'da 29 yabancı ülke polis teşkilatına yönelik 88 eğitim düzenlenirken, bu eğitimlerden bin 514 kursiyer yararlandı.



Şehitler için mevlit okutulacak



Teşkilatın 172. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında ilk olarak tören komitesi, 10 Nisan Pazartesi günü Anıtkabir'i ziyaret edecek.



Aynı gün Cebeci Şehitliği'nde düzenlenecek törenin ardından önce Kocatepe Camisi'nde şehitler için mevlit okutulacak, daha sonra şehit aileleri ile gazilere öğle yemeği verilecek.



Öte yandan, teşkilatın yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoda, vatandaşların üzerilerinde "Huzurun ve güvenin teminatı Türk Polis Teşkilatı 172 yaşında" ve "Üniformanın ardındaki koca yürekler, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda" yazılı kartonları ellerinde tuttukları görüldü.



Vatandaşlarla emniyet teşkilatı ve polisler hakkında yapılan röportajların ise Polis Radyosu'ndan saat başı yayınlanacağı belirtildi.