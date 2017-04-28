71 Binden Fazla Personelle Türkiye Genelinde Huzur Operasyonu Yapıldı

İlki Ocak ayında düzenlenen ve Türkiye genelinde onbinlerce güvenlik gücünün katıldığı "Huzur Türkiye" operasyonlarının beşinci ayağı bu akşam düzenlendi.

Aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amaçlanan ve Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde yurt genelinde belirlenen 6 bin 905 noktada "Huzur Türkiye - 5" operasyonu düzenlendi.

72 BİNE YAKIN PERSONEL GÖREV YAPTI

Operasyona 43.493 Emniyet, 27.626 Jandarma ve 586 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 71.705 personelle 13.348 ekip (13.240'ı kara, 16'sı hava ve 92'si deniz) ve 374 dedektör köpek katıldı.