Emniyet Şeridinde Duran Çekiciye Çarpan Şoför Hayatını Kaybetti

TEM otoyolunda emniyet şeridindeki çekiciye arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

KAZADA ÇEKİCİYE ÇARPAN ŞOFÖR ÖLDÜ

Kaza saat 05.40 sıralarında TEM otoyolu Tekstilkent mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 34 HZ 1198 plakalı çekicinin sürücüsü rahatsızlanınca emniyet şeridine park etti. Bu sırada 32 yaşındaki Emin Akgül yönetimindeki 34 GH 099 plakalı otomobil arkadan çekiciye çarptı.

CENAZESİ SIKIŞAN ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Aracında sıkışan Akgül'ün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çekici sürücü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.