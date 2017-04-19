Emniyet Personeline Fetö Operasyonu: 23 Gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları ve 'ByLock' kullandıkları iddia edilen Emniyet personeline operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye oldukları ve 'ByLock' kullandıkları iddia edilen Emniyet personeline sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 1 emniyet müdürü, çok sayıda komiser, komiser yardımcısı ve polis memuru olduğu öğrenildi.



(İHA)