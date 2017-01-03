Emniyet Müdürüne Anlamlı Ziyaret

GİRESUN (İHA) – İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan Mehmet Kılıçoğlu, tedavisinin ardından Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'ü makamında ziyaret etti.



38 polis 7 sivil olmak üzere toplam 45 kişinin hayatını kaybettiği 239 vatandaşın yaralandığı saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Kılıçoğlu, tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'ü ziyaret etti. Babası Bekir Kılıçoğlu ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Kılıçoğlu, İl Emniyet Müdürü Öztürk'e tedavi süresince kendisine gösterdiği ilgi ve manevi destekten dolayı teşekkür etti. - GİRESUN