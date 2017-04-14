Emniyet Müdüründen Polislere Şiirli Motivasyon

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, polisleri ve görev yaptığı kentleri anlatan şiirleriyle hem iş stresini atıyor hem de personeliyle daha yakın ilişki kuruyor.



Sinop Emniyet Müdürlüğüne 6 ay önce atanan Dağdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokul yıllarından bu yana duygularını kaleme aldığı şiirlerle anlattığını söyledi.



Polis kolejinde öğrenim görürken kaleme aldığı "Terzi" isimli şiirle Akdeniz Şiir Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldüğünü belirten Dağdeviren, o günden sonra sürekli mesleğini, meslektaşlarını ve doğayı anlatan şiirler yazdığını dile getirdi.



Dağdeviren, "Biz polisler sadece üniformadan ibaret değiliz. Bizim de duygularımız, sevgilerimiz var. Ülkemize ve toplumumuza karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken vatandaşlarımızın bizlerin içindeki bu duygulardan haberdar olmalarını istiyorum. Polisler de şiir yazar, sanat yapar. İçimizde her türlü sanat faaliyeti ile ilgilenen arkadaşlarımız var." ifadelerini kullandı.



"İnsanlar polis olduğumuzu öğrenince şaşırıyorlar"



Dağdeviren, ülkenin güvenliği ve düzeninden sorumlu polislerin önemli bir görev yürüttüğüne dikkati çekerek, sanatsal faaliyetlerin hem insan ilişkilerine olumlu etki yaptığını hem de iş stresini atmada fayda sağladığını vurguladı.



Her insanın görevini aksatmadan yetenekli olduğunu hissettiği alanda sanatsal faaliyet içinde bulunması gerektiğine işaret eden Dağdeviren, şöyle devam etti:



"Arkadaşlarımıza tabii 'Şiirlerimi beğendiniz mi?' diye soramıyorum ancak gerek sosyal medyadan gerekse ikili sohbetlerimizde beğendiklerini ifade ediyorlar. Burada henüz yapma fırsatımız olmadı ama daha önce görev yaptığım illerde sanatsal faaliyetlerimiz oluyordu. Oralara katıldığımızda insanlar polis olduğumuzu öğrenince şaşırıyorlardı. Bu kadar iş yoğunluğumuz arasında şiirleri nasıl yazdığımızı soruyorlardı. Müdürlüğümüzde şiir yazan, saz çalan, şarkı söyleyen arkadaşlarımız var. Onlar da zaman zaman yazdıkları şiirleri, şarkıları benimle paylaşıyorlar. Gerçekten içimizde çok yetenekli isimler var. Bence herkes içindeki duyguları, hisleri kağıda dökmeli."



Dağdeviren, kaleme aldığı "Sinop polisi" adlı şiirini Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde emniyet görevlileriyle paylaştı.



"Şairane kimliği bizimle ilişkilerine olumlu yansıyor"



Polisevi Şube Müdürü Müge Turşucu da Dağdeviren'in şairane kimliğinin kendileriyle ilişkilerine olumlu etkilediğini söyledi.



Dağdeviren'in yazdığı bazı şiirlerin kendisini çok duygulandırdığını, bazılarının da gururlandırdığını dile getiren Turşucu, "Bir emniyet müdürünün sanatsal yanı olması bizler adına sevindirici. Tabii ki disiplin gerektiren bir mesleğimiz var ama şairane kimliği bizimle ilişkilerine olumlu yansıyor. Duygularınızı anlayan bir müdürünüzün olması bizim adımıza bir şans." dedi.



Çocuk Şube Müdür Vekili Yüksel Bozkurt da önemli bir görev ifa eden Dağdeviren'in meslektaşlarına karşı duygularını şiirle anlatmasının mutluluk verici olduğunu anlattı.



Bu anlamda kendilerini şanslı hissettiklerini belirten Bozkurt, "Kendisi ile görüşmek için makamına gittiğimizde dahi en alt kademedeki arkadaşlar bile kendimizi çok rahat hissediyoruz. Çünkü sayın müdürümüz şiirlerine aksettirdiği sıcak duygu ve düşüncelerini günlük hayatta da bize yansıtıyor." sözlerine yer verdi.