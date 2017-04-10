Emniyet Müdüründen Kadın Polislere Çiçek Jesti

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, erkek polisler tarafından kendisine getirilen çiçekleri, kadın polislere hediye etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümü nedeniyle Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, tebrikleri makamında kabul etti. Ak'ı makamında sırasıyla emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri, başkomiserler, komiserler ve polis memurları tebrik etti. Tebrik sırasında bazı erkek emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri Ak'a çiçek takdim etti. Emniyet Müdürü Ak ise korumalarından; kendine verilen çiçekleri emniyet bahçesinde getirmesini istedi. Ak, çiçekleri korumalarından alarak bahçede bulunan kadın polislere verdi.



Ak, çiçek verdiği kadın polislerle toplu fotoğraf çektirdi. - ADANA