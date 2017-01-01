Emniyet Müdürü Yılbaşı Gecesi Denetimlerini Yerinde İnceledi

Yeni yılda emniyet tedbirlerini yerinde denetleyen İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, tüm personelin yeni yılını kutlayarak, tatlı ikramında bulundu.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 2017'ye saatler kala yeni yılın huzur ve güven ortamında karşılanması ve geçmesi amacıyla alınan emniyet tedbirlerini yerlerinde denetledi. Emniyet Müdürü Aydın, yeni yıla girilmesiyle beraber emniyet tedbirlerinde görev alan tüm personelin yeni yılını kutlayarak başarılı çalışmalarından dolayı tebriklerini iletti. Aydın daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi personeliyle de sohbet edip, yeni yıllarını kutlayarak tatlı ikramında bulundu. - TEKİRDAĞ