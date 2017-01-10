Emniyet Müdürü Urhal Mgtc ve Mgc'yi Ziyaret Etti

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ve Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini bu zor dönemde Türk Polisinin vatanına milletine bayrağına ezanına devletine bağlılığını gösterdiğini herkesin şahit olduğunu söyledi. Deniz,"Bugün Emniyet Müdürümüz bu özel günde bizi ziyaret ettiler. Emniyet Müdürümüz Malatyalılarla kucak kucağa olduğunu göstermiştir. Polisimizi son dönemde göstermiş olduğu kahramanca özveriden dolayı kutluyoruz" diye konuştu.



Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ise MGTC Başkanı Kemal Deniz ve MGC Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman'ın şahsında çalışan gazetecilerin gününü kutladı. Urhal,"Devletimizin milletimizin bütünlüğüne yönelik hain menfur ve sinsi saldırılar dolayısıyla şehit olan askerimize polisimize vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılarımız acil şifalar diliyorum. Yakınlarını sabrı cemil niyaz ediyorum. Basınımızın güzide temsilcileri ile birlikte aynı misyonu paylaşıyoruz. Bizim asıl silahımız halkın dayanışması halkın güvenliğini temin ve tesis edip onu sağlamaktır. Basınımızda aynı görevi yapıyor. Basınımızın aynı zamanda bir görevi de bireyin toplum ve devlet arasındaki iletişimi tanzim noktasında bir iletkendir. Bu iletken noktasında önemli misyon ifade ettiğini ve bizim her daim basınla birlikte olduğumuzu ve basınımızın yanımızda yer aldığını biliyor. ve bunu hissediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA