Emniyet Müdürü Topaloğlu Niksar'da

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, ilçe ziyaretleri kapsamında Niksar'da temaslarda bulundu.



Son emniyet müdürleri kararnamesiyle Tokat'a atanan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, ilçe ziyaretlerine başladı. Niksar İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tahsin Çimen tarafından karşılanan Göksel Topaloğlu daha sonra Kaymakam Selami Kapankaya'yı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.



Kaymakam Kapankaya, Emniyet Müdürü Topaloğlu'nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni görevlerinde başarılar diledi.



Emniyet Müdürü Topaloğlu ilçe hakkında bilgiler aldıktan sonra, emniyet binası ve polis karakolu incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı. - TOKAT