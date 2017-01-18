Emniyet Müdürü Taşcı'dan Emniyet Kemeri Uyarısı

Manisa'nın Salihli İlçesi Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, tüm sürücülere trafik kurallarını uyup, emniyet kemeri takma çağrısında bulundu.



"Emniyet kemeri hayata bağlar" sözünün her zaman hatırlanması gerektiğine vurgu yapan Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, araca ilk binildiği zaman ilk yapılması gerekenin mutlaka emniyet kemeri takılması olduğunu söyledi. Trafik kurallarının hayatımızın güvencesi olduğunu belirten Taşçı, "Can güvenliği için mutlaka emniyet kemerini takalım. Çünkü emniyet kemeri meydana gelebilecek kazalarda ölüm oranlarını azaltmakta ve yaralanmalarda ciddi şekilde düşüşler sağlamaktadır. Bende araca bindiğimde mutlaka emniyet kemerini takıyorum. Buradan tüm sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaya davet ediyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, emniyet kemeri bizi hem hayata hem sevdiklerimize bağlıyor" dedi. - MANİSA