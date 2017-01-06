Emniyet Müdürü Şen'in Aa'yı Ziyareti

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Fahrettin Şen Anadolu Ajansı (AA) Afyonkarahisar Bürosunu ziyaret etti.



Ziyarette, ajans çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Şen, AA'nın tarafsız ve ilkeli habercilik anlamında önemli çalışmalara imza attığını söyledi.



Kentte, emniyet ve basın mensuplarıyla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Şen, Afyonkarahisar'ın bölgeler arasında önemli bir geçiş noktası olduğunu, suç ve suçlularla ilgili her türlü tedbirlerin üst düzeyde sürdürüldüğünü aktardı.