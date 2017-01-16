Emniyet Müdürü Şahne'den Esob Başkanı Dinçer'e Ziyaret

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne; Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer'i ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.



Mersin ESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Dinçer ziyarette, il genelinde kurulu 70 meslek odası ve 70 bine yakın üyesiyle kentin en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, bu büyük ailenin sorun ve beklentilerine çözüm üretme odaklı çalıştıklarını söyledi. Esnaf ve sanatkar teşkilatının vatanına, milletine bağlı, devletine karşı her türlü sorumluluğu yerine getiren bir kesim olduğuna vurgu yapan Dinçer, "Kurum olarak bir taraftan ekonominin temel taşı esnaf sanatkarlarımızın önündeki engellerin kaldırılması ve gelişimine katkı sunma anlamında çalışmalar yaparken; diğer taraftan kentin mülki idari amirleri ve yerel idarecilerle işbirliği içerisinde olma gayretindeyiz. Bu bağlamda, halkımızın ve esnafımızın huzur ve güvenliği için 24 saat görev başında olan emniyet teşkilatımızla da sürekli diyalog halindeyiz. Bizler esnaf teşkilatı olarak ilimizin huzur ve güvenliği için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Emniyet Müdürümüze esnaf teşkilatımıza göstermiş olduğu sıcak ilgi nedeniyle teşekkür ediyor; görevinde başarılar diliyorum" dedi.



Mersin Emniyet Müdürü Şahne de daha önce kendisini ziyaret eden Mersin ESOB Başkanı Dinçer'e iade-i ziyarette bulunduğunu ifade ederek, bu vesile ile ilin güvenlik önlemleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. - MERSİN