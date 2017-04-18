Emniyet Müdürü, Polislerin Mutluluğunu İkiye Katladı

Hakkari'de, geçtiğimiz ay evlenenlerle, yeni çocuk sahibi olan 22 polise çeyrek altın hediye edildi.



Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay evlilik ve çocuk heyecanı yaşayan polis memurlarının mutluluğunu paylaşmak amacıyla etkinlik düzenlendi.



Müdürlüğün brifing salonunda düzenlenen etkinlikte dünya evine giren ve yeni çocuk sahibi olan polislerle bir araya gelen Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, şube müdürleriyle 22 polis memurunu kutlayarak çeyrek altın hediye etti.



Polislerle bir süre sohbet eden Dilberoğlu, personelin sevincine ortak olmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Etkinliğe, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz da katıldı.