Emniyet Müdürü Onar'dan, Emniyet Personeline Altın

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, çocuğunu sünnet ettiren, evlenen, yeni bebeği olan ve çocuğunu evlendiren personeli tebrik ederek altın hediye etti.





Onar, İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte çocuğunu sünnet ettiren, evlenen, yeni bebeği olan ve çocuğunu evlendiren bekçi ve polis memurlarını tebrik etti.





Personelin güzel ve kötü günlerinde, sevinç ve hüzünlerine ortak olup, yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını belirten Onar,"Çam sakızı çoban armağanı küçük ama anlamlı hediyelerle sevinçlerini paylaşmaya çalışıyoruz." dedi.





Dayanışmayı artıran bu tür etkinlikleri de sürdüreceklerini kaydeden Onar, 24 emniyet çalışanını tek tek tebrik ederek altın hediye etti.





Onar, geçtiğimiz günlerde de 30 emniyet çalışanına altın hediye etmişti.