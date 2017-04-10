Emniyet Müdürü Küçük, Şehit Polislerin Kabirlerini Ziyaret Etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler için mevlit okutuldu. Emniyet Müdürü Fahri Küçük beraberindeki polislerle ilçedeki şehit polislerin mezarlarını ziyaret etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan törende şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törene Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük'ün yanı sıra AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri katıldı. Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük beraberindeki polis ekipleri ile Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu'nu ziyaret etti.



Ziyaret sonrası Ali Molla Camii'nde görevi başında şehit olan tüm şehit polisler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.



Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük daha sonra Şehit Başkomiser Halis Çıner ile İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan Emniyet Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Vefa Karakurdu'nun mezarları ziyaret edildi. Kabir ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük Şehit Baş Komiser Halis Çınar'ın oğlu Yusuf Çınar, Vefa Karakurdu'nun babası Erdal Karakurdu, Şehit Emniyet Müdürü Metin Köksal'ın ağabeyi Hüsnü Köksal'a başsağlığı ve sabır diledi. Şehit Emniyet Müdürü Vefa Kurdu'nun babası Erdal Karakurdu hem şehit oğlunun hemde trafik kazasında hayatını kaybeden diğer oğlu Sabri Karakurdu'nun mezarlarını öptü. Ziyaret sırasında Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'nun kabrinin başına Beşiktaş atkısı takıldı. - ZONGULDAK