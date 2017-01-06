Emniyet Müdürü Futbol Topu, Forma ve Krampon Hediye Etti, Öğrenciler Sevince Boğuldu

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, sık sık korsan gösteri yapılan Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir okulun öğrencilerine futbol topu, forma ve krampon hediye etti.



Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, yaklaşık 2 ay önce göreve geldiği Adana'da özellikle bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı sokaklarda gece-gündüz uygulama yaparken, o bölgedeki okullardaki öğrencilere de sahip çıkıyor.



Bir süre önce uygulama yapılan Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir lise ve ortaokulda çevik kuvvet polisi ile öğrenciler futbol maçı yapmış, maç sonrasında öğrenciler futbol toplarının, forma ve kramponlarının olmadığını söylemişti. Bunun üzerine harekete geçen emniyet müdürü Ak, çocuklara futbol topu, forma ve krampon hediye etmek için kolları sıvadı. Ak hazırlıkları tamamlayınca 50 öğrenciyi makamında kabul etti. Öğrencilere çok istedikleri futbol topu, forma ve kramponları hediye eden Ak, ayrıca çocuklara dev Türk Bayrağı verdi. Bayrağı alan öğrenci 3 kez öpüp başına koyarak kabul etti. Çocuklar Ak ile birlikte daha sonra emniyet müdürlüğü bahçesine indi. Çocuklar futbol topuna kavuşma sevinciyle bahçede top oynadı. Öğrencilere daha sonra da yemek ikram edildi. Yemekte İzmir'de şehit olan kahraman polis Fethi Sekin ve diğer şehitler için dua okundu. - ADANA