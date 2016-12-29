Emniyet Müdürü Fetö'den Gözaltında

NİĞDE'nin Bor İlçesi Emniyet Müdürü Naki Murat Toker, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Bor İlçe Emniyet Müdürü Naki Murat Toker, Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince bugün evinde gözaltındı. Tokat'ta TEM Şube Müdürü olarak da görev yapan Toker, sağlık kontrolünün ardından Tokat'a götürüldü. - Niğde