Emniyet Müdürü Erhan Gülveren'den 23 Nisan Kutlaması

Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.



Gaziantep Emniyet Müdürü yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 97'inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımı büyük bir gururla kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendine güvenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Coşkumuzun ve yaşama sevincimizin sürekli olması dileğiyle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP