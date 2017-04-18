Emniyet Müdürü Dilberoğlu'ndan Taziye Ziyareti

Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Tuncer ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve şube müdürleri, İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi olan Abdurrahman Tuncer'in babası emekli bekçi Ömer Tuncer'in vefatı nedeniyle Gazi Mahallesindeki taziye evini ziyaret ederek, merhumun yakınlarına başsağlığı dilediler. - HAKKARİ