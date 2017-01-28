Emniyet Müdürü Deniz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz tanışma ziyaretleri kapsamında muhtarlarla buluştu. Muhtarlar adına Dernek Başkanı Yaşar Çengel, Deniz'den ayda bir kez bir köyde ve bir mahallede asayiş toplantısı yapılmasını talep etti.



Düzce Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin, Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı Yaşar Çengel, mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı ziyarette, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri de hazır bulundu.



Düzce Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'in göreve geldiğinden beri Düzcelilerle iyi bir diyalog kurduğunu vurgulayarak,"Bizlere değer verdiğine ve samimiyetine inanıyorum" dedi.



Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı Yaşar Çengel ise, göreve başladığı ilk günlerde ziyaret ettikleri Deniz'in iadeyi ziyarette bulunduğunu söyledi, Düzce için yapılacak her çalışmada Emniyetin yanında olduklarını belirtti.



İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, göreve başladıktan sonra Düzce'nin sorunlarının neler olduğunu öğrendiğini söylerken, "Biz kolluk kuvvetleri olarak muhtarlarla birbirimizi tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Düzce gibi güzide bir yere, sorumluluğu çok ağır olan göreve devletimiz layık gördü. Muhtarlarımızla zaman zaman paylaşımlarda bulunuyoruz ancak, bugün ziyarete şube müdürleri arkadaşlarımızla geldik. O paylaşımlarımızı arkadaşlarımız birinci ağızdan duyacak. Kanunlara nizamlara uyan, devletinin yanında yer alan herkes bizim baş tacımızdır. Ama her kim ben devleti tanımam, kanun nizam bilmem diyorsa, devlet nizamı içinde, hukuk çerçevesinde onun tepesine binmek bizim boynumuzun borcudur. Hep birlikte paylaşımda bulunarak Düzce için iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.



İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'e ziyarette eşlik eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Özbakır, Asayiş Şube müdürü Cengiz Dursun ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdür Vekili Şerafettin Eyioğlu ise muhtarların sorularını cevaplayarak, genel asayiş konularında ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.



Ziyaret sohbet havasında devam ederken Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı Yaşar Çengel bir talepte bulundu, ayda bir kez bir mahallede ve bir köyde asayiş toplantısı yapılmasını istedi.



Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ise talebe olumlu baktı ve muhtarlarla sık sık bir araya gelmek istediklerini belirtti. - DÜZCE