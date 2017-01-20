Emniyet Müdürlüğüne Lav Silahıyla Saldırı (2)

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü binasına lav silahıyla saldırı düzenlendi. Lav mermisi bahçe duvarını isabet alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün arka kısmında bulunan Yamak Sokak'tan müdürlük binasına yönelik kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 20.00 sıralarında lav silahıyla saldırı oldu. Lav mermisi bahçe duvarına isabet etti. Polis bölgede özel harekat destekli operasyon başlattı. Emniyete çıkan bazı sokak cadde ve sokaklar kapatıldı.



"GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLARA DEVAM EDİLMEKTEDİR"



Vali Vasip Şahin olayla ilgili twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:



"İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir."